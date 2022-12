Perché non esiste Natale senza presepe

(Di domenica 25 dicembre 2022) La tradizione si fonda sul ripetersi di riti e simbologie.il valore dei simboli non puòre la tradizione e,di essa, viene meno la nostra identità. Elemento caratterizzante della nostra identità di italiani ed europei è il cristianesimo che ha nella sua principale ricorrenza. Attorno alla festività del, oltre all’originaria simbologia sacra, si è sviluppata negli ultimi decenni una nuova simbologia profana fondata sul consumismo. Un risvolto delche è entrato a far parte delle nostre usanze ma che rischia di snaturare il vero senso della festività e soprattutto di cancellarne il significato cristiano. Simbolo per eccellenza delè ilil cui fascino si trasmette immutato da secoli. La sua genesi ...

Fanpage.it

"Il Signore nasce in una grotta ed è adagiato in una mangiatoia per gli animalii suoi genitorihanno potuto trovare un alloggio, nonostante per Maria fosse ormai giunta l'ora del parto " ...... una 'punizione' che mirava a 'stigmatizzare una relazione sentimentale con una donna sposata e... Dichiarazioni che però sarebbero state successivamente smentite, ancheera emerso che in ... Quando è nato Gesù e perché il Natale si festeggia il 25 dicembre