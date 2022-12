Pattinaggio artistico | Kamila Valieva è Mercoledì Addams nell’esibizione ai campionati russi VIDEO

(Di domenica 25 dicembre 2022)si è resa protagonista di un’esibizione affascinante e certamente particolare ai2022 di. La campionessa d’Europa in carica, nell’Exhibition Gala che ha chiuso la competizione, ha infatti deciso di esibirsi nelle vesti di, sulla scia della fortunatissima serie Netflix curata anche da Tim Burton. Il programma ha ripreso il balletto originale che la ragazzina, interpretata da Jenna Ortega, ha messo in scena al Ballo dell’Accademia dei Reietti. Con questo libero di alto livello,ha chiuso al secondo posto, alle spalle di Sofia Akatieva e davanti a Elizaveta Tuktamysheva. Di seguito e in alto ildell’esibizione. SportFace.

OA Sport

In categoria maschile buona prova per Shoma Uno , dominatore assoluto e abile a eseguire un libero con due tripli axel e tre quadrupli ben eseguiti , ciccando però il salchow (eseguito solo doppio) e ...'Paradise on Ice': pista disul ghiaccio in Piazza Colombo (feriali h 16/21, festivi e ... storico presentatore, e Alex Penna in qualità di direttore. Mamely di via Gioberti, info ... Pattinaggio artistico, Campionati Nazionali Giapponesi 2022: Kaori Sakamoto torna incantevole e vince per la terza volta, bene Shoma Uno Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...Christmas Dream - festa di Natale della Star Roller Club Presenti l’assessore Regionale Alessandra Troncarelli e il delegato allo sport del comune di Viterbo Federico Tonnicchi E’ proprio il caso di d ...