Il lascito è stato formalizzato nei giorni scorsi dall'Azienda Ospedale Università di, che ... che si è occupato della successione, ha trovato ilin un cassetto, mentre metteva a ...LE DONAZIONI Sono tanti i cittadini privati e gli enti che sostengono l'Oncoematolgia pediatrica di. Tra questi ci sono la Fondazione Città della Speranza, Team for Children e l'Ail. La ... Padova, testamento trovato in un cassetto: anziana lascia 102mila euro ai bambini malati di leucemia Protagonista del bellissimo gesto è una signora 85enne residente nel bassanese. Il testamento è stato trovato per caso in un cassetto del soggiorno dell’abitazione della signora. Il denaro andrà ai pi ...L'eredità di 102mila euro ai piccoli pazienti dell'Oncoematologia pediatrica di Padova. Una donna di 85 anni ha dato tutto quello che aveva messo da parte in beneficenza.