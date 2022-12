Ostia Antica | la Sala Riario Episcopio inaccessibile ai disabili | la denuncia di Ecoitaliasolidale

(Di domenica 25 dicembre 2022)– “In questi giorni lanel Borgo diè culla di eventi e concerti importanti.bellissima, gioiello architettonico, con affreschi di pregio, ma… Non fruibile ai portatori di handicap e carrozzati, persone che hanno il ‘diritto’ di poter fruire delle bellezze di un territorio unico e fantastico“. Are la situazione è Gaetano Di Staso, coordinatore diX Municipio e Litorale, che spiega: “L’ingresso allaè una enorme barriera architettonica insormontabile per chi vive, suo malgrado, con l’uso della carrozzina, essendoci una scalinata, invalicabile scoglio, per iin genere. Si fa richiesta a chi gestisce e competenza la ...

