‘Osso Sacro’ presenta ‘Urla dal Confine’ | l’album d’esordio che riempie i teatri VIDEO

... come ile la spiritualità, che i nostri tempi tendono a semplificare e ad omologare ai ... al songbook americano che nell'ultimo disco ha asciugato da Broadway e portato alla verità dell'. ...La paziente avrebbe avuto delle lesioni così profonde da lasciare segni vicini all'. Segni che normalmente per formarsi impiegano dei mesi. Sono stati i familiari a denunciare l'accaduto ...