Oroscopo Branko 26 dicembre 2022 | cosa dicono le stelle per il giorno di Santo Stefano | le previsioni

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 25 dicembre 2022)dilunedì 26. Ildi Natale è andato, ma oggi si deve ancora festeggiare: èe molti approfitteranno di questa giornata per trascorrere ancora qualche ora in famiglia. O, magari, per fare una gita fuori porta. La settimana, quindi, inizia nel migliore dei modi, poi molti dovranno ritornare al lavoro prima della fine dell’anno. Ma non siete tutti curiosi di sapere come andrà questo lunedì così magico e speciale? Ci saranno segni più fortunati di altri in amore? Qualcuno di voi sta già progettando qualdi bello? Non ci resta che scoprirlo con le, sempre puntuali, dell’amato astrologo ...