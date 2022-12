Orietta Berti | chi è il marito Osvaldo Paterlini | età | lavoro | figli | vita privata

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 25 dicembre 2022) Tutto pronto l’appuntamento domenicale di Canale 5 con Verissimo. La trasmissione, solo per oggi, andrà in onda con mezz’ora di anticipo, a partire dalle 16:00. In studio, intervistata dalla bravissima Silvia Toffanin, ci sarà tra gli altri anche, la nota cantante che si racconterà in una lunga intervista. Tra carriera, successi e il grande amore per, ilche è da anni al suo fianco. Ma cerchiamo di conoscere meglio l’uomo che da più di 50 anni riempie il cuore di gioia di una delle cantanti più amate dagli italiani. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cristina D’Avena (@cristinadavenaofficial) La storia d’amore tra...