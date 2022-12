Orietta Berti | chi è | età | carriera | canzoni | figli | Instagram | chi è il marito Osvaldo | foto

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 25 dicembre 2022), una delle cantanti più amate dal pubblico di tutte le età, torna in tv. Scopriamo allora qualcosa in più di questa artista a tutto tondo. Sapevate che, oltre a una grande cantante, è anche una scrittrice e un’ottima cuoca e che ha unito queste due cose scrivendo un libro di cucina? Ma questo è solo uno dei tanti aspetti di, oggi ospite a Verissimo. L’artista, ora opinionista al GF VIP, si racconterà a cuore aperto: dallaalledi successo fino alla vita privata e all’amore per. Visualizza questo post suUn post condiviso da Gribaudo (@gribaudo editore) Dagli esordi al debutto di...