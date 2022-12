O’Neill è morto | l’ex centrocampista della Juve era ricoverato a Montevideo

(Di domenica 25 dicembre 2022) Dopo aver lasciato il calcio,aveva avuto problemi con l’alcool. Aveva anche provato a smettere, raccontò in un’intervista, ma non ci riuscì

Un trequartista dal "genio puro, cristallino, come i diamanti più preziosi". Il Cagliari ricorda così Fabian, calciatorea Montevideo il giorno di Natale. Si è spento all'età di 49 anni , dopo aver lottato a lungo contro l'alcolismo. Ieri, 24 dicembre, l'uruguaiano era stato ricoverato in ...E'in ospedale nel giorno di Natale Fabian, l'ex nazionale dell'Uruguay che ha giocato in serie A tra il 1995 e il 2002 con le maglie di Cagliari, Juventus e Perugia. Era stato ricoverato ... È morto Fabian O'Neill: l'ex Juve e Cagliari aveva 49 anni