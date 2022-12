Nikita e Onestini litigano e chiudono | “Ti inventi tutto | non ti parlo più!”

Leggi su biccy

(Di domenica 25 dicembre 2022) Appena Lucaè entrato nella casa del GF Vip,Pelizon si è accorta di provare qualcosa per l’ex tronista. Dopo qualche giorno la gieffina si è dichiarata al coinquilino, che però ha frenato e le ha chiesto del tempo per capire se poteva ricambiarla. Dopo alcune settimane di incertezze fatte di coccole, massaggi, grattini e anche di pali, Luca si è allontanato dae Luca: “Non mi interessa nulla di te”. Ieri sera Lucahanno litigato, lui era furioso (qui il video), mentre la Pelizon ha mantenuto la sua famosa calma. “Se una persona mi dice che ha un interesse io non mi comportato come hai fatto tu, se non ho un interesse a mia volta. Mi hai lasciato la porta aperta per niente. Amen non mi frega più di com’è andata ...