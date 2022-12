Nicole Murgia è al GF Vip | sapete chi è il suo ex marito? Lo conosciamo benissimo

Isa e Chia

Luca Onestini ha dichiarato: Dopo Onestini , è stata la volta di Giaele De Donà : Leggi anche Andrea Maestrelli rivela i motivi per cui si è lasciato conOriana Marzoli ha invece ..., per esempio, è la loro fan numero uno. Anche fuori dal Grande Fratello Vip Oriana e Daniele hanno ricevuto il sostegno della sorella di lui ed anche il "like" di Soleil Sorge , ... Gf Vip 7, Andrea Maestrelli svela il motivo per cui è finita con Nicole Murgia Copyright © 1999-2022 RTI S.p.A. Business Digital – P.Iva 03976881007 – Tutti i diritti riservati – Per la pubblicità Mediamond S.p.A. – RTI S.p.A., Mediaset N.V., sede legale Amsterdam (Paesi Bassi) ...La notte di Natale è magica, motivo per cui anche i VIP introversi come Daniele si aprono alle confidenze. Il ragazzo, infatti, si apparta con Nicole in giardino e parlano a lungo. Dopo aver ascoltato ...