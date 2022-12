La Gazzetta dello Sport

Sono gli highlight della 16ª giornata, con 11 partite in programma. A Natale se ne giocano ... Gardner Minshew gioca bene, lancia per 355 yard, ma iforzano 4 palle perse, 2 fumble e 2 ...I New England Patriots (7 - 8) ci provano, ma sono i Cincinnati Bengals (11 - 4) a passare a Foxboro con il punteggio di 22 - 18. Burrow (375 yds, 3 td e 2 int) domina la scena fino al 22 - 0 di metà ... Nfl: i Cowboys fermano il treno Eagles. Altro autogol dei Patriots: ottava di fila per i Bengals Nel big match della 15ª giornata, Dallas piega Phila in una partita spettacolare. Cincinnati domina il 1° tempo, poi New England perde la palla della vittoria all’ultimo minuto. Baltimore ai playoff, ...DAZN e Francesco Costa presentano la nuova stagione di The American Way, la miniserie in cui il vicedirettore de Il Post, autore ed esperto di ...