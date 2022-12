NFL 2022-2023 16a settimana | i Cowboys fermano gli Eagles | vittorie fondamentali per Chiefs | Bills | 49ers | Vikings e Bengals

(Di domenica 25 dicembre 2022) La sedicesimadella NFLha anticipato larga parte di sè prima del giorno del Natale e ha regalato spunti davvero a pioggia, anche se in realtà è stato il terribile gelo di queste ore a dominare la scena, con alcuni match giocati a temperature letteralmente polari. Nella NFC cadono i Philadelphiacontro i Dallas, mentre i Minnesotavincono per l’ennesima volta un incontro allo scadere e rimangono in corsa per la #1 della Conference. Nella AFC prosegue la corsa dei Kansas Citye dei Buffalo, ma vincono anche i Cincinnatied i Baltimore Ravens. Andiamo, quindi, a scoprire nel dettaglio cos’è successo nel weekend della NFL. I MATCH DELLA SEDICESIMA...

Huddle Magazine

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI (DOMENICA 25 DICEMBRE) 01.25 Football americano,: Las Vegas Raiders - Pittsburgh Steelers - Diretta tv/streaming su DAZN.... volto noto delle arti marziali miste e atleta più pagato al mondo nell'annata 2021/. Secondo ... A ruota anche i pagatissimi atleti della, la lega di football americano, mentre per trovare i ... Il Preview di week 16 NFL 2022 PITTSBURGH -- Con tutto il rispetto, Mike Tomlin non era pronto per andarci.Sì, l'allenatore dei Pittsburgh Steelers comprende la simmetria tra la ...Il 25 Dicembre per noi su Digital-News.it e Digital-Forum.it è sempre il momento di riunirci insieme con voi lettori per festeggiare il ...