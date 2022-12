New York schiera la Guardia Nazionale per il freddo

Agenzia ANSA

Il maltempo non dà tregua negli Stati Uniti. A causa del freddo e del gelo sono morte almeno 17 persone. Ala governatrice Kathy Hochul ha schierato la Guardia Nazionale nel nord stato vicino Buffalo, epicentro della tempesta invernale, per aiutare nei soccorsi di centinaia di persone bloccate. A New York il Natale più freddo dal 1906, in Usa 15 morti. NEW YORK, 25 DIC - Il maltempo continua a flagellare gli Stati Uniti, dove le temperature si mantengono sotto lo zero nella maggior parte del paese. I morti a causa del freddo sono almeno 23, molti de...