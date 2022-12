Nba | Sixers in rimonta sui Knicks | Embiid e Harden trascinano a New York

(Di domenica 25 dicembre 2022) I Philadelphia 76ers espugnano il Madison Square Garden e vincono incontro i Newcol punteggio di 119-112 nella prima partita del Christmas Day di Nba. Joele Julius Randle collezionano 35 punti a testa, ma a sorridere è solo il primo grazie anche ad una grande prestazione di Jamesche si gode una doppia doppia da 29 punti e 13 rimbalzi. Nel secondo tempo è decisivo anche il contributo di De’Anthony Melton con 15 punti e un 5/7 da tre, oltre a Georges Niang che nell’ultimo quarto trova tre triple consecutive. Philadelphia si presenta all’appuntamento con il quinto posto con 19 vittorie e 12 sconfitte, Newsesta con un record di 18-15 e con due sconfitte in fila. Padroni di casa in controllo nel primo periodo. L’atteggiamento e l’applicazione è ...

Sky Sport

