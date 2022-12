NBA Christmas Day 2022 su Sky Sport e NOW Basket in diretta anche a Natale!

Leggi su digital-news

(Di domenica 25 dicembre 2022) Ancora una volta su SkyNBA sarà un Natale sotto canestro in compagnia delle stelle delamericano NBA. Oltre all’immancabile appuntamento con il tradizionale “Day”, fino al 3 gennaio 2023 su Sky e in streaming su NOW ben 17 partite del campionato professionistico a stelle e strisce inin prima serata e con commento in italiano. Un Natale grandi firme quello che sta per arrivare, per ammirare ancora una volta tante stelle delUSA.Il 25 dicembre, per il “Day”, live 5...