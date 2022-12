Natale | Zuppi | fate posto agli stranieri | ce n' è tanto

(Di domenica 25 dicembre 2022) "Come pensareuna notte di luce e di chiarore quando si è perduti in un mondo che diventa ostile indifferente, non c'è. Semplicemente, senza spiegazioni, come un cartello esin cui c'...

Vatican News - Italiano

Lo ha detto il presidente della Cei e arcivescovo di Bologna, Matteo, in un passaggio dell'omelia della messa della notte dinella cattedrale di San Pietro a Bologna. "E perché non c'è ..., 'è davvero un buon, possibile a tutti, che cambia la vita, che ce la fa trovare. Buona tutti'. Zuppi: "Il Natale non è sfarzo. Nel poco della mangiatoia troviamo il tanto della vita" Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ..."Come pensare Natale una notte di luce e di chiarore quando si è perduti in un mondo che diventa ostile indifferente, non c'è posto. Semplicemente, senza spiegazioni, come un cartello esposto in cui c ...