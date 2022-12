Natale sotto le bombe a Kherson Putin alza le tasse ai traditori emigrati

Leggi su iltempo

(Di domenica 25 dicembre 2022) Nessuna tregua di. L'allerta aerea è scattata in tutte le regioni dell'Ucraina, questa mattina, secondo quanto riferito dall'agenzia ufficiale Unian, la quale ricorda che l'allarme indica il rischio di attacchi missilistici da parte delle forze russe. Intanto è salito ad almeno 10 morti e 68 feriti il bilancio delle vittime degli attacchi russi di ieri sulla regione di, in Ucraina. Lo ha riferito su Telegram Yaroslav Yanushevych, capo dell'amministrazione militare regionale. "Finora, sappiamo di 68 persone ferite dopo l'attacco degli occupanti russi nella regione di. L'esercito russo ha ucciso 10 persone", ha spiegato il funzionario che ha chiesto agli abitanti delle zone più colpite dai bombardamenti di evacuare la regione e trasferirsi in zone più lontane dal fronte. Intanto per rimpinguare le casse ...