Natale | operativi 4 500 vigili del fuoco | 30 elicotteri pronti a decollare | 1 178 autopompe sulle strade

Il Denaro

Sono 4.500 i vigili del fuoco in servizio operativo oggi nel giorno di, cui si aggiunge il personale presente nei 276 distaccamenti volontari dislocati su tutto il territorio italiano. Lo comunica il dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della ......Verona Economia augura a tutti i lettori un sereno. Oggi ci prendiamo una pausa per stare con le nostre famiglie e celebrare questa giornata con i nostri cari. Da domani torneremo... Natale, operativi 4.500 vigili del fuoco: 30 elicotteri pronti a decollare ... Il servizio del Nue112 la viglia di Natale dalle ore 19 alle ore 24, ha registrato un totale di 513 chiamate. Rispetto all’anno precedente c'è stato un aumento del 21%.Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...