Natale | niente regali per un italiano su tre | le feste dei nuovi poveri

La Provincia di Varese

Lo testimonia lo stesso giocatore che sui social scrive: 'Buona voi e alle vostre mogli! Ciao' (ChristmaZ con la Z di Zlatan), a corredo di una foto in cui sfoggia gli addominali. Nulla è ...... anche per questo, con Angelo Branduardi , Peppe Servillo e altri artisti. Un festival di ... E sulla guerra cosa direbbe "Che la guerra fa schifo, che la guerra non serve a. Mentre la ... Niente regali di Natale per un italiano su sei, spesa media di 177 ... Difficoltà economiche, austerità e preoccupazioni per il futuro: l'analisi Coldiretti/Ixe rivela che molti sono stati costretti a dirottare il budget dei doni per affrontare altre urgenze. E' la fotog ...Dopo l’emendamento salva poltrone approvato in Consiglio regionale si allargano le distanze tra sindaco e governatore. E sullo sfondo resta il rapporto con il M5S ...