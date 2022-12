Natale da incubo in un oratorio | sei persone intossicate per una fuga di gas

Vanity Fair Italia

Fuga di gas all'interno dell'Oratorio Sant'Ugo a Roma, durante un pranzo natalizio al quale partecipavano circa 200 persone. E' intervenuta una pattuglia di carabinieri, richiamata da alcuni cittadini:...A BORDO DELLA OCEAN VIKING - C'è un piccolo albero disu Ocean Viking . Sulla cima c'è una lucina che brilla a intermittenza. Arriva da una "banana"... l'dell'"uomo in mare", l'allarme che ... Natale da incubo in 10 film per veri Grinch CORTINA - Una gita natalizia si è trasformata in un incubo per una coppia di giovani tedeschi. Questo pomeriggio un ragazzo e una ragazza si sono avviati sul Sentiero dei ...Evacuato l'oratorio, è stato accertato che la fuoriuscita del gas era stata causata dal malfunzionamento di uno dei forni da cucina. Allo stato attuale gli intossicati non sono in pericolo di vita.