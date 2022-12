Natale | Coldiretti | niente regali per un italiano su sei - Per i doni spesi in media 177 euro a testa

(Di domenica 25 dicembre 2022) Leggi Anche: 'Pranzo in casa per il 91% degli italiani' L'emergenza povertà 'La punta dell'iceberg della situazione di disagio in Italia - si legge nell'analisi - sono i 3 milioni ...

Leggi Anche: 'Pranzo in casa per il 91% degli italiani' L'emergenza povertà 'La punta dell'iceberg della situazione di disagio in Italia - si legge nell'analisi - sono i 3 milioni di persone ......sui prodotti locali I rincari diMacchine del caffè e frutta esotica al top Tra chi ha scartato i regali la spesa media è stata di 177 euro a testa , ma in molti - sottolinea- ...Niente regali di Natale quest'anno per un italiano su sei a causa del clima di sobrietà determinato soprattutto dalle difficoltà economiche e dalle preoccupazioni per ...Natale senza regali per un italiano su sei. E' quanto emerge dall'analisi Coldiretti-Ixè, che parla di "clima di sobrietà determinato soprattutto dalle difficoltà economiche e dalle preoccupazioni per ...