(Di domenica 25 dicembre 2022) Un 2022 chenon potrà dimenticare. Il titolo mondiale con la Ducati in, riportando a Borgo Panigale l’iride 15 anni dopo Casey Stoner (l’unico a centrare questo obiettivo con la squadra italiana), è stato qualcosa di storico. Da rimarcare, ovviamente, che il successo tutto del Bel Paese (pilota/moto) non si verificasse dai tempi di Giacomo Agostini e della MV Agusta, ovvero nel 1972, ben 50 anni fa. Ebbene, Pecco potrà festeggiare per un altro motivo: ieri, nella vigilia di, il centauro piemontese ha fatto la proposta ufficiale di matrimonio alla compagna, Domizia Castagnini, e la risposta è stata un bel “Sì”. A rendere ufficiale il tutto è stato un post su Instagram di, con una foto dei due futuri sposi e dell’anello al dito di Domizia: “Ieri, oggi e domani ...

MotoGP, il regalo di Natale di Francesco Bagnaia: si sposa con la sua Dominizia, l'annuncio sui social Il Campione del Mondo Motogp ha fatto la proposta la sera di Natale sotto le luminarie del Monte dei Cappuccini a Torino. L'annuncio sui social: "Che anno magnifico" ...Il 94esimo episodio di #atuttogas, il podcast domenicale di moto.it, è dedicato al bilancio sportivo della stagione 2022. Un anno intenso, con tanti piloti italiani protagonisti, con Francesco Bagnaia ...