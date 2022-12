Morto Franco Frattini | il ministro degli Esteri di Berlusconi Era presidente del Consiglio di Stato Era stato tra i candidati al Quirinale

(Di domenica 25 dicembre 2022) E’deldi, massima carica della magistratura amministrativa., che èper due voltein due diversi governi di Silvio, aveva 65 anni. Si è spento la sera della vigilia di Natale al Policlinico Gemelli di Roma, dove era ricoverato per un tumore. Da tempo malato,aveva deciso di portare avanti le cure in modo riservato. Tra i vari incarichi aveva ricoperto il ruolo diper la Funzione Pubblica ed eracommissario europeo dal 2004 al 2008 sotto la presidenza di Josè Manuel ...

Frattini èa Roma all'età 65 anni . Nato nella capitale il 14 maggio del 1957, si è laureato in giurisprudenza e ha cominciato la carriera di avvocato di stato nel 1984 per poi diventare ...È 'a RomaFrattini. L'ex ministro aveva 65 anni ed era malato da tempo. Frattini è stato deputato dal 1996 al 2004 con Forza Italia, e nuovamente dal 2008 al 2013 col PdL. Ha ricoperto le ... E' morto Franco Frattini. Aveva 65 anni «Franco Frattini è stato un vero servitore dello Stato: in Italia e all'estero dove si è fatto apprezzare da tutti per la competenza con la quale ha svolto il ruolo di Commissario europeo e poi di min ...