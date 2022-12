Morto Franco Frattini | ex ministro del governo Berlusconi | aveva 65 anni

(Di domenica 25 dicembre 2022) È65, era presidente del consiglio di Stato.ricoperto in passato anche la carica didegli Esteri nell'ultimopresieduto da Silvio, dal 2008 al 2011; prima ancora era stato a capo della diplomazia italiana tra il 2002 e il 2004 edella funzione pubblica nelguidato da Lamberto Dini. Era stato anche commissario europeo dal 2004 al 2008 sotto la presidenza di Josè Manuel Barroso. Nel 1996 era stato anche eletto deputato nelle liste di Forza Italia e poi ancora nel 2008 per il Pdl. Silvioè stato tra i primi ad esprimere un messaggio di cordoglio per l'ex: "Era un vero ...

TGCOM

ROMA. Èa RomaFrattini, presidente del Consiglio di Stato dal 2022, ex ministro degli Esteri nei governi Berlusconi II (2002 - 2004) e Berlusconi IV (2008 - 2011), poi commissario europeo per la ...Il messaggio di cordoglio di Berlusconi 'Frattini è stato un vero servitore dello Stato: in Italia e all'estero dove si è fatto apprezzare da tutti per la competenza con la quale ha svolto il ruolo di Commissario europeo e poi di ... E' morto Franco Frattini, l'ex ministro degli Esteri aveva 65 anni (Adnkronos) – Franco Frattini, presidente del Consiglio di Stato, è morto all’età di 65 anni. Frattini in passato aveva ricoperto la carica di ministro degli Esteri in due governi guidati da Silvio ...È morto a Roma Franco Frattini. Era malato da tempo. Aveva 65 anni. Frattini è stato deputato dal 1996 al 2004 con Forza Italia, e ...