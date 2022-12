Morte O’Neill | il ricordo del Cagliari | “Orgogliosi di aver potuto ammirare da vicino il tuo genio”

Leggi su sportface

(Di domenica 25 dicembre 2022) Attrso i propri canali social, ilha voluto omaggiare Fabian, scomparso all’età di 49 anni in Uruguay. “didail tuo: puro, cristallino, come i diamanti piu’ preziosi. Ci hai fatto innamorare della tua classe,non ha mai smesso di voler bene al suo Mago con la “10” sulle spalle. Riposa in pace, Fabian. Per sempre uno di noi” si legge. L’ex calciatore si è spento in un ospedale di Montevideo, dove era ricoverato da un paio di giorni. SportFace.