Morta Elena Gianini Belotti | la pioniera della pedagogia aveva origini bergamasche

(Di domenica 25 dicembre 2022) È scomparsa a Roma all’età di 93 anni la scrittrice e pedagogista, autrice del libro cult “Dalla parte delle bambine” in cui nel 1973 denunciò l’influenza dei condizionamenti sociali e culturali nella formazione del ruolo femminile. Lo annuncia la nipote Barbara, spiegando che l’autrice si è spenta alla vigilia di Natale. Nata nella capitale da genitori bergamaschi, cresciuta nel quartiere di Pietralata,è stata anche scrittrice per l’infanzia con l’autobiografico ‘Pimpi oselì’, edito da Feltrinelli nel ’95, in cui raccontò magistralmente la vita quotidiana dei bambini delle vallie delle borgate romane durante il periodo fascista, vista con gli occhi di una bambina, ponendo l’accento sulla durezza ...