Milano | fuga dal carcere Beccaria nel giorno di Natale | evadono sette minorenni

(Di domenica 25 dicembre 2022) Evasione di gruppo neldidetenuti sono fuggiti nel pomeriggio di oggi, 25 dicembre, dall’istituto penale perdi, il Cesare. L’allarme è scattato intorno alle 16.30, quando si pensava che solo una persona fosse scappata dalla struttura. Stando a quanto racconta la Uilpa, un sindacato di polizia penitenziaria, «i fuggiaschi avrebbero approfittato dei lavori in corso, che perdurano da svariato tempo, per aprirsi un varco nella recinzione e poi scavalcare il muro di cinta». Le ricerche, scattate a stretto giro e che vedono dispiegati sia agenti di polizia penitenziaria sia altre forze dell’ordine, non hanno portato ad alcun esito. «Da qualche tempo, molte delle problematiche che investono le carceri si ritrovano anche negli istituti penali ...

Una fuga da film, non spettacolare come in Prison Break o in Fuga da Alcatraz, ma certamente qualcosa di grave: sette giovani detenuti si sono aperti un varco nella recinzione del 'Beccaria' di Milano e sono evasi, e sono attualmente in fuga. Lo riferisce in una nota Gennarino De Fazio della Uilpa. Ricordiamo, peraltro, che negli istituti minorili (ma non a Milano), per ragioni connesse anche al sovraffollamento penitenziario nelle carceri, l'età dei ristretti può arrivare fino 25 anni. MILANO - Clamorosa evasione di sette detenuti dal carcere minorile Beccaria di Milano. Ed è dura la protesta del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria SAPPE.