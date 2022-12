Migliavacca | il primo Natale aretino | ' Al centro le famiglie in difficoltà' - Cronaca - lanazione it

LA NAZIONE

Prima la Messa di mezzanotte e poi quella della mattina in Duomo. Martedì la prima visita ufficiale a Sansepolcro: con i giovani fino alla ...... mentre a San Miniato è toccato arendere noto il nome del suo successore negli uffici della Curia. Nelmessaggio alla sua nuova Chiesa il vescovo eletto racconta il suo stupore. "... Migliavacca, il primo Natale aretino: "Al centro le famiglie in difficoltà" Alla vigilia di Natale l'annuncio della nomina. Fiorentino, 62 anni, con un passato da "fidei donum" in Perù, è responsabile dell'America Latina per Comunione e Liberazione ...Il vescovo Andrea Migliavacca ha incontrato oggi gli operatori della stampa per condividere gli auguri natalizi. Il 24 dicembre il presule celebrerà la Messa della Natività alle 24 nella Cattedrale di ...