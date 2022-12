Meteo Natale | caldo anche a Santo Stefano | previsioni

(Di domenica 25 dicembre 2022) (Adnkronos) – Dopo‘al’, l’alta pressione sub-tropicale continua a dominare sull’Italia, con unanomalo per la fine di dicembre: temperature elevatee nei giorni successivi verso Capodanno 2023, L’atmosfera statica, tipica del regime anticiclonico, si traduce – affermano irologi diExpert – in un ristagno di inquinanti e umidità nei bassi strati con nubi bassepersistenti e qualche nebbia che insisteranno soprattutto in Pianura Padana e nel settore ligure, ma che potranno formarsisu molte aree del Centro-Sud. Il fattore che accomunerà tutta l’Italia saranno le temperature diffusamente oltre la norma, con valori superiori alle medie stagionali ...

Fine anno con clima mite, al Sud si superano i 20 gradi Dopo'al caldo', l'alta pressione sub - tropicale continua a dominare sull'Italia, con unanomalo per la fine di dicembre: temperature elevate anche a Santo Stefano e nei giorni successivi ...Quando si rimprovera qualcuno per aver speso troppo in regali o cibarie, ci si sente rispondere 'Oh,vien na volta l'anno!'. In rapporto alle precipitazioni, si diceva 'sciucco, Pasqua ...“Venti di guerra continuano a soffiare gelidi sull’umanità”. È la denuncia che Papa Francesco ha fatto alla benedizione Urbi et Orbi di Natale impartita dalla loggia centrale della Basilica di San Pie ...Che tempo che fa non va in onda oggi: perché, il motivo. Questa sera, 25 dicembre 2022, è Natale e il programma di Fazio non c'è ...