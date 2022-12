Meteo del giorno | farà caldo a Avellino e Salerno?

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di domenica 25 dicembre 2022) Amici del Sud: benvenuti, ecco l'appuntamento quotidiano con il tempo di oggi! Curiosi di scoprire qual è il tempo oggi ae non solo? Inziamo subito! Napoli A Napoli oggi c'è una bella giornata di sole con il cielo sereno. L'umidità è del 75%, e le temperature medie sono di 16,33°C, con i minimi che scendono a 13,15°C e i massimi fino a 16,53°C. Inoltre si registra un vento leggero che soffia a circa 1,78Km/l'ora e una percentuale di nuvolosità molto bassa (2%). In questa bellissima giornata di sole, a Napoli si può fare un bel picnic all'aperto, rilassarsi al parco e prendere finalmente il sole dopo tanto tempo. Quando c'è luce sufficiente, anche andare in bicicletta o a cavallo può essere divertente. Se sei un amante della natura puoi visitare le grotte o goderti le viste panoramiche intorno mentre fai del birdwatching. E ...