Messi resta al Psg | accordo per nuovo contratto

(Di domenica 25 dicembre 2022) (Adnkronos) – Leoprolungherà ilcon il Paris Saint Germain. Il 35enne fuoriclasse argentino, fresco trionfatore ai Mondiali di Qatar 2022, è legato al club parigino fino al 30 giugno 2023 ma si appa prolungare ildi un anno, fino al 2024, con opzione per un’ulteriore stagione. Lo scenario è delineato dalla Bbc e in particolare dall’esperto di mercato Guillem Balague. L’ipotesi di un suggestivo ritorno al Barcellona, lasciato nel 2021, non è mai diventata concreta eresterà nella capitale francese, con la fumata bianca dopo 4 mesi di colloqui tra Luis Campos, direttore sportivo del Psg, e Jorge, padre del calciatore. La situazione si è definitivamente sbloccata dopo un recente incontro a Doha a cui ha preso parte anche il presidente del ...

... voto zero Gallery a cura di Cristian Paolini10 - La Pulce finalmente diventa un ... Maradonaprobabilmente irraggiungibile, ma Leo ha coronato un sogno e una carriera da favola. ...... per cui nonche scegliere il proprio e fare una puntata. Al riguardo ci chiediamo: ma è più facile vincere al SuperEnalotto o i 5 milioni di euroin palio dalla Lotteria Italia Prestiti ... L'Ucraina, come anche la Russia, sta esaurendo le scorte, ma riesce a colpire con precisione grazie all'aiuto intelligence americana ...