Messa di Natale 2022 | l’omelia del cardinale Betori

(Di domenica 25 dicembre 2022) Il testo della lettera agli Ebrei proclamato in questadel giorno dici aiuta a collocare la nascita tra noi del Figlio di Dio al centro di un lungo e articolato cammino, che ha origine nel mistero stesso di Dio. Il Figlio – ci viene rivelato – è «irradiazione della sua gloria e impronta della sua sostanza, e tutto sostiene con la sua parola potente» L'articolo proviene da Firenze Post.

Prima ladi mezzanotte e poi quella della mattina in Duomo. Martedì la prima visita ufficiale a Sansepolcro: con i giovani fino alla ...Re Carlo III e la royal family verso ladinella tenuta di SandringhamSi rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Questo l’augurio dell’Arcivescovo Accolla, nel giorno di Natale. “Un pensiero va non solo alle sorelle e ai fratelli ucraini, ma a quanti sono vittime delle tante guerre occultate fra le nazioni più ...