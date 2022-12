Meloni ricorda Frattini | Era mio amico

La Gazzetta dello Sport

Poi le parole sentite e commosse di Giorgia: 'Franco Frattini era un uomo garbato e ... Comeil Corriere, 'l'Italia firma un controverso trattato con il dittatore libico Gheddafi per ...Temo che il governodarà il peggio prima del peggio. Il fallimento come riformatore di ... Nessunopiù il crollo di consensi quando nel '92 i sindacati si fecero carico degli interessi ... Giorgia Meloni ricorda l'amica Nicoletta uccisa a Fidene: "Non è giusto morire così" Cordoglio unanime da ogni parte politica. Letta: «Profonda Tristezza». Il vicepresidente Ue Timmermans: «Ha servito Italia e Ue con onore» ...«Franco Frattini era un uomo garbato e intelligente, un servitore delle istituzioni. Era mio amico. Rivolgo a nome del Governo sentite condoglianze a famiglia e amici. Saremo fieri di portare a termin ...