Mbappé-Juventus | si può fare | la situazione | i tifosi sognano

(Di domenica 25 dicembre 2022) Un sogno chiamato; cerchiamo di capire il perché i bianconeri hanno questo desiderio, indipendentemente dal discorso tecnico. Il mondiale in Qatar è ormai solamente un ricordo ma è impossibile dimenticare le emozioni vissute in un mese intenso e ricco di colpi di scena. La partita più bella è stata, senza ombra di dubbio, la finale; l’Argentina ha vinto ai calci di rigore con Messi che ha finalmente coronato il suo sogno di più grande. L’ultimo atto del Qatar, però, è stato dominato anche da. Tripletta in finale, non succedeva dal 1966 e la capacità di rialzare una nazionale inesistente per settanta minuti. Una prova che ha dimostrato, ancora una volta, la grandezza di un giocatore destinato a dominare i palcoscenici del calcio mondiale dei prossimi anni. LaPresseChiariamo subito un concetto: vederealla ...

Corriere della Sera

Al più cosa vuoi che sia un anno di B per laRitorneranno subito in Serie A. Sanzioni minime, che non incidono, salvo che sull'immagine e sulle cose da tifo e sui bilanci, certo, ma a lungo ...Le amichevoli delle squadre di Serie A , le nuove indagini sulla: ci siamo dimenticati in ... Non sono state la vittoria di Messi e la sconfitta di, sono stati il trionfo dell'... Psg, Leonardo: «Neymar e Mbappé Chi vuole resta, non li ...