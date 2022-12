Marinella di Selinunte Ernesto Favara ha ucciso la moglie Maria Amatuzzo

Leggi su laprimapagina

(Di domenica 25 dicembre 2022) Natale di morte nel Trapanese dove, 29 anni, è stata uccisa a coltellate. Il femminicidio è avvenuto adi, frazione di Castelvetrano. L’omicidio diè avvenuto nella sua abitazione, in via Cassiopea. I Carabinieri del comando provinciale di Trapani hanno fermato il marito, 63 anni. In base alle prime informazioni la coppia aveva tre figli due dei quali gemelli, affidati da tempo ad una comunità per minori.sembra che da tempo volesse separarsi. La ventenne avrebbe tentato di difendersi dalla furia dima non è riuscita a trovare scampo. E’ morta per le ferite del grosso coltello usato dal ...