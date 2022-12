Mara Venier | il Covid e la festa di Natale | la ' zia Mara' si infuria contro un hater «Cosa c*** ne sapete?»

Agenzia ANSA

Lorenzo Di Palma Spettacolo 14:00 domani oggi in onda 25 Dic In realtà " Domenica in " non era mai stata in forse, nonostante la malattia diche nel caso si sarebbe collegata da casa, ma ora è tutto rientrato: la conduttrice è "negativa", il Covid "è passato", come ha scritto lei stessa sui social e la puntata natalizia del ...giorni fa, aveva reso noto di avere il covid ed era quindi in forse la puntata di Domenica In, per il giorno di Natale, il 25 dicembre. Ebbene, Ziavenerdì 23 dicembre , ha dato ... Mara Venier guarisce dal Covid, 'ci vediamo a Domenica in' Alla fine Mara Venier ce l’ha fatta! Ha sconfitto il covid e oggi la vedremo su Rai 1 per una nuova puntata di Domenica IN. Il 25 dicembre ci terrà compagnia insieme a tutti gli ospiti di questa punta ...Poco prima di Natale il tampone di Mara Venier era risultato positivo, mettendo a rischio la trasmissione di Domenica In, che proprio per il pomeriggio di ...