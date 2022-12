Lutto nel mondo del calcio | morto Fabian O’Neill

(Di domenica 25 dicembre 2022) E’in ospedale in Uruguay nel giorno di Natale, ex giocatore di Cagliari, Perugia, Juventus, ex giocatore di Cagliari, Perugia e Juventus, èil giorno di Natale in un ospedale a Montevideo, in Uruguay.era stato ricoverato d’urgenza ieri a causa di un’emorragia, ma le cure questa volta non sono riuscite a salvare il 49enne, che già più volte era stato costretto a interventi e ricoveri anche a causa della sua dipendenza dall’alcool. L'articolo proviene daNews 24.

Corriere dello Sport

Aveva lasciato il calcio2003 e2020 era stato ricoverato per problemi al fegato e alle vie urinarie, negli ultimi anni era anche caduto in disgrazia economica. O'Neill è morto in ospedale ...Riassunto mancantecalcio: Fabian O'Neill , ex centrocampista uruguaiano , è morto oggi all'ospedale di Montevideo : da giorni era ricoverato in terapia intensiva. O'Neill, che aveva 49 anni, ha lottato a ... Lutto nel calcio, è morto Fabian O'Neill L'ex nazionale dell'Uruguay ha giocato in serie A tra il 1995 e il 2002. Era ricoverato in ospedale a Montevideo a causa di un'emorragia ...Lutto nel mondo del calcio per la scomparsa di O’Neill. L’ex calciatore del Cagliari si trovava ricoverato in Patria, ma già da anni le sue condizioni non erano ottimali. Il fantasista, ricordato in S ...