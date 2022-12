“L’uomo di ghiaccio” | alla scoperta del libro di Antonio Crisci

Leggi su lopinionista

(Di domenica 25 dicembre 2022) Memoria e Destino sono i pilastri fondamentali dell'”di”, ildi, fresco di stampa nei tipi della Casa Editrice Miano di Milano. Ivi si sviluppano le vicende della storia collettiva europea e della storia di individui reali, inerenti in particolare le tragiche vicissitudini della ritirata dRussia dell’Armir (Armata Italiana in Russia) durante la Seconda Guerra Mondiale (1942-43). E s’intrecciano i loro destini, non scelti né voluti dai protagonisti stessi, ma determinati dai grandi scenari storici, dalle follie belliche, da entità superiori (Stato, Partito, Ideologia, Esercito…) manipolatrici della libertà e della dignità del. L’autore non ha vissuto in prima persona l’esperienza devastante e disumana di quella ritirata ...