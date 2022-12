Luminarie agnostiche? Il sogno della sinistra | un Natale senza religione

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 25 dicembre 2022) Vicino alla basilica di San Petronio, dove tra poche ore si celebra la Notte Santa, lecompongono i versi che annullano il, il suo senso, la sua storicità. Niente Gesù. Lo privano di carne e ossa, nessun vagito di bimbo. L'amministrazione comunale di Bologna scandisce con le lampadine nella strada centrale dei negozi le due frasi di John Lennon (ispirate dalla sua musa e moglie, Yoko Ono) che affermano ladel post cristianesimo: «Imagine there' s no heaven... and no religion too», cioè «immagina che non ci sia il paradiso e non ci sia neanche la». Il senso è: sarebbe fantastico, allora sì nascerebbe il mondo nuovo. Non ci sarebbero nazioni, nessuna identità particolare, ma un cosmopolitismo che darà all'uomo la pacebidi cercare Dio. LA ...