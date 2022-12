Livigno | la camera d' hotel più romantica d' Italia | ecco quanto costa

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 25 dicembre 2022) L'idea non poteva che nascere a, in Valtellina, definita Piccolo Tibet per i suoi freddi glaciali. Ubicato a 1.820 metri d'altezza, in questo paradiso degli sport invernali il termometro può scendere fino a -28 gradi. E già questa notizia mette i brividi, ma provate a pensare che c'è chi prenota con largo anticipo (il rischio del sold out è più che un'eventualità) per trascorrere una nottein uno chalet completamente fatto di neve, con l'interno costruito alla maniera degli igloo. Un originale chalet fuori e igloo dentro. Solo e soltanto uno, realizzato accanto all'Lac Salin Spa & Mountain Resort (www.lacsalin.com) a cui gli ospiti dell'insolito alloggio si appoggiano per usufruire di tutti i servizi di un 4 stelle superior. L'hanno battezzata "Snow Dream Esperience", parte ora e chiuderà il 19 marzo 2023 ...