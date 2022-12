LIVE – New York-Philadelphia | NBA 2022 2023 | RISULTATO in DIRETTA

(Di domenica 25 dicembre 2022) Ilindi NewKnicks-76ers, sfida valida per la regular season della NBAdi basket. Il programma delle partite in scena il giorno di Natale si apre con questo interessante scontro diretto tra la sesta e la quinta forza della Eastern Conference. “Phila” sta attraversando un momento di forma straordinario grazie ai suoi tre uomini di punta, Embiid (con la sua media da 33 punti a partita), Maxey e Harden (entrambi sopra i 20 punti a partita): sono infatti sette le vittorie consecutive. I Knicks, invece, dopo otto successi di fila sono inciampati contro Toronto e Chicago. La palla a due è fissata alle ore 18:00 (italiane) di domenica 25 dicembre, con Sportface che vi fornirà unatestuale ...

SPORTFACE.IT

... ore 14 e ore 20 Sky Sport NBA e NOW) Notte lunedì 2 - martedì 3 gennaio Ore 1 Philadelphia 76ers -Orleans Pelicans Sky Sport NBA, Sky Sport Arena e NOW commentooriginale... la toy factory e tantissimi spettacoli. Inoltre sarà possibile passeggiare e vivere le atmosfere natalizie nel cuore di Berlino, Londra, Parigi, Tokyo,York e al Polo Nord con la casa di ... LIVE – New York-Philadelphia diretta NBA 2022/2023 Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, news di oggi. Zelensky: per Natale creeremo noi un miracolo. LIVE ...Live to lead, il nuovo documentario Netflix del principe Harry e di Meghan Markle contro la lotta con il cambiamento climatico, uscirà in anteprima ...