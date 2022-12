LIVE – Mavericks-Lakers 115-101 | NBA 2022 2023 | RISULTATO in DIRETTA

Sky Sport

...è prevista l'inaugurazione della statua in suo onore fuori dal palazzetto dei Dallas, ... Cinque partita in fila, tutte in diretta su Sky Sport (dalle 18 fino alle 6 del mattino seguente). ......Soragna (differita lunedì 26 dicembre ore 8 e ore 19.15 Sky Sport NBA e NOW) Ore 20.30 Dallas- Los Angeles Lakers Sky Sport NBA, Sky Sport Uno e NOW anche in chiaro su CIELO commento... NBA, Natale con Doncic contro LeBron: Dallas-LA Lakers LIVE su Sky Sport The NBA went into Christmas with a night like none other. It happened Friday, with Dallas’ Luka Doncic leading the way with 50 points against Houston. The others: Philadelphias ...It's the most wonderful time of the year — a full schedule of NBA games on Christmas Day. There will be some stars missing from the top of the tree, but plenty of gifts throughout the five-game slate.