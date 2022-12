Leo Messi continuerà a giocare col Psg | c’è l’accordo per il nuovo contratto

(Di domenica 25 dicembre 2022) Parigi – Leoprolungherà ilcon il Paris Saint Germain. Il 35enne fuoriclasse argentino, fresco trionfatore ai Mondiali di Qatar 2022, è legato al club parigino fino al 30 giugno 2023 ma si appresta a prolungare ildi un anno, fino al 2024, con opzione per un’ulteriore stagione. Lo scenario è delineato dalla Bbc e in particolare dall’esperto di mercato Guillem Balague. L’ipotesi di un suggestivo ritorno al Barcellona, lasciato nel 2021, non è mai diventata concreta eresterà nella capitale francese, con la fumata bianca dopo 4 mesi di colloqui tra Luis Campos, direttore sportivo del Psg, e Jorge, padre del calciatore. La situazione si è definitivamente sbloccata dopo un recente incontro a Doha a cui ha preso parte anche il presidente del Psg, Nasser Al-Khelaifi. ...

Liberoquotidiano.it

