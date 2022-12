L' energia di domani imita il sole

Leggi su panorama

(Di domenica 25 dicembre 2022) La fusione a confinamento magnetico promette elettricità virtualmente infinita, prodotta in centrali sicure e a zero emissioni. Non è fantascienza. Eni, in collaborazione con il Massachusetts Institute of Technology e con Enea, sarà pronta a partire dal 2030. Nel corso degli anni la ricerca non si è mai fermata, ma nelle ultime settimane l’da fusione è tornata alla ribalta come promettente soluzione per produrresostenibile in quantità virtualmente illta. L’ultimo esperimento, condotto con successo negli Stati Uniti nei laboratori della National ignition facility del Lawrence Livermore national lab, in California, ha confermato che ottenerenetta di plasma dalla fusione è possibile: gli scienziati californiani sono riusciti a produrre una quantità disuperiore a ...