Le pagelle della politica | da Giorgia Meloni a Di Maio

(Di domenica 25 dicembre 2022)E’ stato indubbiamente l’anno di, il primo presidente del consiglio donna (e di destra)Repubblica. Ha premiato la perseveranza all’opposizione, e la ricerca di una coerenza riconosciuta dagli elettori. Però adesso governare è un’altra storia. Ha innestato il pilota automatico nei primi mesi a Palazzo Chigi, in qualche modo smentendo le profezie autoritarie scagliate contro di lei in campagna elettorale. Il 2023 per lei sarà l’anno delle decisioni cruciali (e impopolari), terminata la fase luna di miele con gli italiani. Certo: è facile arrivare primi quando non ci sono avversari veri… VOTO: 7,5 GIUSEPPE CONTE E’ stato l’anno che ha battezzato il Conte descamisados. Lui, che è stato sovranista, europeista, grillista, si è infilato la maschera di Masaniello. Ci si è ...

