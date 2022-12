Le attività natalizie più divertenti negli altri paesi | da fare assolutamente

Leggi su viagginews

(Di domenica 25 dicembre 2022) Volete creare un Natale indimenticabile? Allora meglio attingere a qualche divertente tradizione nel resto del mondo per animare la giornata e renderla particolare. Ovviamente la tradizione in Italia è incentrata in modo particolare sul cenone della Viglia, il pranzo di Natale e i giochi da tavola che vengono fatti proprio durante queste feste, come la L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com