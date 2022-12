Lazzaro | fuori Giorno I | in arrivo il primo Ep del cantautore pistoiese

Leggi su 361magazine

(Di domenica 25 dicembre 2022)il 17 gennaioI, ilEp di, giovanepromosso dall’etichetta La Rue Music. Già nel titolo l’indizio di una trilogia che, ricalcando le orme del famoso racconto biblico, si dividerà in ben tre capitoli più “resurrezione” finale. Non un affronto al sacro o un delirio di onnipotenza ma la volontà di rendere incredibile cosa c’è di più umano, la vita: dolore, amore, dubbio e con loro tutte le emozioni quotidiane che si possono provare. “All’improvviso il buio. Dentro al sepolcro ho il mioincontro con la morte. Cerco di non farmi prendere dal panico e di guardare la cosa dalla giusta distanza, ma finisco per allontanarmi troppo. Allora quella che era iniziata come un’analisi fredda e distaccata diventa una ricerca ...