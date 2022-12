Lampa | acquisizioni in Toscana | «Pronti a nuove operazioni»

Leggi su ecodibergamo

(Di domenica 25 dicembre 2022) Accessori moda. Ha appena festeggiato 50 anni, ma sta vivendo una nuova giovinezza. Nata nel 1972 come azienda familiare in quello che un tempo era il distretto dei bottoni, oggidi Grumello del Monte è un gruppo da 300 dipendenti e 150 milioni di fatturato che produce accessori per abbigliamento, calzature e pelletteria dei più importanti marchi internazionali del lusso.