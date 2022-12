Ladispoli | oltre 40mila euro per l’installazione dei pannelli fotovoltaici sul Palasport Antonio Sorbo

Leggi su ilfaroonline

(Di domenica 25 dicembre 2022)– “si è aggiudicata un contributo perdeida posizionarsi sul tetto del”. Lo rende noto l’assessore ai lavori pubblici, Veronica De Santis. “Nel mese di ottobre – ha proseguito De Santis -abbiamo partecipato ad un Bando di Città Metropolitana per la concessione di contributi a sostegno delle Fonti Rinnovabili di Energia e per il contenimento dei consumi energetici e, nei giorni scorsi, è arrivata la comunicazione ufficiale, con il riconoscimento di circa 41 miladi finanziamento a fondo perduto per il nostro Ente. Si tratta di un importante intervento di efficientamento energetico. L’obiettivo è quello di rispettare l’ambiente con la diminuzione ...